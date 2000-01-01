Лубкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1947

Дочь: Чурекова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лубков Михаил Петрович

г. Анджеро-Судженск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Лубков Михаил Петрович

г. Анджеро-Судженск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубков Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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