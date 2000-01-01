Лубкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1947
Дочь: Чурекова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лубков Михаил Петрович
г. Анджеро-Судженск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Лубков Михаил Петрович
г. Анджеро-Судженск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно