Подковыркина (Громова) Наталия Таля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина (Громова) Наталия Таля)

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

13.08.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904

Отец: Громов Григорий Евлампиев

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1928

Дочь: Епишкина Мария Осиповна

Отец ребёнка: Подковыркин Иосиф Трофимович

г.Томск
Рождение ребёнка
21.04.1932

Сын: Подковыркин Геннадий Осипович

Отец ребёнка: Подковыркин Иосиф Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковыркин Иосиф Трофимович

Смерть
Неизвестно
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