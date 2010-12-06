Подковыркина (Громова) Наталия Таля)
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения13.08.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1928
Дочь: Епишкина Мария Осиповна
Отец ребёнка: Подковыркин Иосиф Трофимович
г.Томск
Рождение ребёнка
21.04.1932
Сын: Подковыркин Геннадий Осипович
Отец ребёнка: Подковыркин Иосиф Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно