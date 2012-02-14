Епишкина (Подковыркина) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишкина (Подковыркина) Мария Осиповна

Место рождения

г.Томск

Дата рождения

09.05.1928

Дата смерти

14.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928

Отец: Подковыркин Иосиф Трофимович

Мать: Подковыркина Наталия (баба Таля) Григорьевна

г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епишкин Иван

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Карпова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Епишкин Иван

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Попова , (шереметьева) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Епишкин Иван

Смерть
14.02.2012
Причина смерти: Дорожное происшествие

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