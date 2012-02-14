Епишкина (Подковыркина) Мария Осиповна
Место рожденияг.Томск
Дата рождения09.05.1928
Дата смерти14.02.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928
г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Епишкин Иван
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Карпова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Епишкин Иван
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Попова , (шереметьева) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Епишкин Иван
Смерть
14.02.2012
Причина смерти: Дорожное происшествие