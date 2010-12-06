Подковыркин Геннадий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1932
Дата смерти06.12.2010
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1932
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шваранович (Подковыркина) Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Подковыркина (Залипаева) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левых (Подковыркина) Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Подковыркина (Залипаева) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2010
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно