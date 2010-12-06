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Подковыркин Геннадий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1932

Дата смерти

06.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1932

Отец: Подковыркин Иосиф Трофимович

Мать: Подковыркина (Громова) Наталия (баба Таля) Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Подковыркина (Залипаева) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шваранович (Подковыркина) Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Подковыркина (Залипаева) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левых (Подковыркина) Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Подковыркина (Залипаева) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подковыркина (Залипаева) Антонина

Смерть
06.12.2010
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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