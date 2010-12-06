Подковыркина (Залипаева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина (Залипаева) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Подковыркин Геннадий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шваранович Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Подковыркин Геннадий Осипович

г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левых Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Подковыркин Геннадий Осипович

г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковыркин Геннадий Осипович

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