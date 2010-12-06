Подковыркина (Залипаева) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шваранович Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Подковыркин Геннадий Осипович
г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левых Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Подковыркин Геннадий Осипович
г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно