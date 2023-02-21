Громов Василий Григорьевич
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения26.01.1912
Дата смерти18.09.1912
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1912
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянский сын
Смерть
18.09.1912
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни