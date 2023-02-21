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Громов Василий Григорьевич

Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

26.01.1912

Дата смерти

18.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1912

Отец: Громов Григорий Евлампиев

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянский сын
Смерть
18.09.1912
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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