Попыхина (Громова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыхина (Громова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

22.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900

Отец: Громов Григорий Евлампиев

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Попыхин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Попыхин

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Соколова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Попыхин

деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
18.04.1928

Дочь: Капитонова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Попыхин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попыхин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иван Попыхин

деревня Березкино Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Попыхин

Смерть
Неизвестно
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