Попыхина (Громова) Анастасия Григорьевна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения22.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Иван Попыхин
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1926
Дочь: Соколова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Попыхин
деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
18.04.1928
Дочь: Капитонова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Попыхин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Попыхин
деревня Березкино Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Попыхин
Смерть
Неизвестно