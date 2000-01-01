Попыхин Пётр Иванович
Место рождениядеревня Березкино Томская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Попыхин
деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попыхина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попыхина Софья
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер, зоотехник в колхозе
Место жительства
Неизвестно
дер. Берёзкино
Смерть
Неизвестно
деревня Березкино Томская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
деревня Березкино Томская область