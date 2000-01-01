Попыхин Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыхин Пётр Иванович

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Место рождения

деревня Березкино Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Попыхин

Мать: Попыхина Анастасия Григорьевна

деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попыхин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Попыхина Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыхина Софья

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер, зоотехник в колхозе
Место жительства
Неизвестно
дер. Берёзкино
Смерть
Неизвестно
деревня Березкино Томская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
деревня Березкино Томская область
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