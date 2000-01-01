Попыхин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попыхин Пётр Иванович
Мать: Попыхина Софья
Рождение ребёнка
18.03.1982
Мать ребёнка: Попыхина Светлана
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Ложникова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Попыхина Светлана
Рождение ребёнка
07.06.1990
Дочь: Кирпичёва Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Попыхина Светлана
дер.Берёзкино Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попыхина Светлана
Смерть
Неизвестно