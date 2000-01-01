Попыхин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыхин Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попыхин Пётр Иванович

Мать: Попыхина Софья

Рождение ребёнка
18.03.1982

Сын: Попыхин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Попыхина Светлана

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Ложникова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Попыхина Светлана

Рождение ребёнка
07.06.1990

Дочь: Кирпичёва Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Попыхина Светлана

дер.Берёзкино Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыхина Светлана

Смерть
Неизвестно
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