Попыхина (Цепаева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыхина (Цепаева) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1982

Сын: Попыхин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Попыхин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Ложникова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Попыхин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1990

Дочь: Кирпичёва Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Попыхин Алексей Петрович

дер.Берёзкино Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попыхин Алексей Петрович

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