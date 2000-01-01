Попыхина (Цепаева) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1982
Отец ребёнка: Попыхин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Ложникова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Попыхин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1990
Дочь: Кирпичёва Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Попыхин Алексей Петрович
дер.Берёзкино Томская область
Бракосочетание
Неизвестно