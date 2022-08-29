Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ложников Александр
Рождение ребёнка
21.07.2004
Сын: Ложников Роман Александрович
Отец ребёнка: Ложников Александр
Рождение ребёнка
2011
Дочь: (Ложникова) Арина Александровна
Отец ребёнка: Ложников Александр
Рождение ребёнка
2015
Сын: Ложников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ложников Александр