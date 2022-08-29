Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1983

Отец: Попыхин Алексей Петрович

Мать: Попыхина (Цепаева) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложников Александр

Рождение ребёнка
21.07.2004

Сын: Ложников Роман Александрович

Отец ребёнка: Ложников Александр

Рождение ребёнка
2011

Дочь: (Ложникова) Арина Александровна

Отец ребёнка: Ложников Александр

Рождение ребёнка
2015

Сын: Ложников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ложников Александр

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