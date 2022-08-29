Ложников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.2004
Сын: Ложников Роман Александрович
Мать ребёнка: Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
2011
Дочь: (Ложникова) Арина Александровна
Мать ребёнка: Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
2015
Сын: Ложников Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна