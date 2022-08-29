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Ложников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.07.2004

Сын: Ложников Роман Александрович

Мать ребёнка: Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
2011

Дочь: (Ложникова) Арина Александровна

Мать ребёнка: Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
2015

Сын: Ложников Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ложникова (Попыхина) Татьяна Алексеевна

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