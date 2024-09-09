Иван Попыхин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Попыхин

Иван Попыхин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыхина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попыхин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна

деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Попыхин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Соколова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна

деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
18.04.1928

Дочь: Капитонова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.