Иван Попыхин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна
деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1926
Дочь: Соколова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна
деревня Березкино Томская область
Рождение ребёнка
18.04.1928
Дочь: Капитонова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно