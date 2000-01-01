Капитонова (Попыхина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитонова (Попыхина) Мария Ивановна

Капитонова (Попыхина) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928

Отец: Иван Попыхин

Мать: Попыхина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.11.1955

Сын: Капитонов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Капитонов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Николай

Смерть
Неизвестно
деревня Березкино Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close