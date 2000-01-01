Капитонова (Попыхина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928
Отец: Иван Попыхин
Рождение ребёнка
23.11.1955
Сын: Капитонов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Капитонов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капитонов Николай
Смерть
Неизвестно
деревня Березкино Томская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости