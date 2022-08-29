Соколова (Попыхина) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Попыхина) Софья Ивановна

Соколова (Попыхина) Софья Ивановна

Место рождения

деревня Березкино Томская область

Дата рождения

26.09.1926

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926

Отец: Иван Попыхин

Мать: Попыхина (Громова) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Фёдор Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
доярка в колхозе
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Соколова) Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Соколов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Белкина (Соколова) Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Соколов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Соколов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Соколов Фёдор Дмитриевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.