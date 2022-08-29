Соколова (Попыхина) Софья Ивановна
Место рождениядеревня Березкино Томская область
Дата рождения26.09.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
доярка в колхозе
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Соколова) Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Соколов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Белкина (Соколова) Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Соколов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Соколов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Соколов Фёдор Дмитриевич