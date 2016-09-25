Соколов Фёдор Дмитриевич
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения1922
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Белкина Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Соколов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Софья Ивановна
Смерть
1950
дер. Берёзкино Томская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
дер. Берёзкино ТОмская область