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Соколов Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

1922

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Белкина Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Соколов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Соколова Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Софья Ивановна

Смерть
1950
дер. Берёзкино Томская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
дер. Берёзкино ТОмская область
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