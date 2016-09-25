(Соколова) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколова) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Соколов Фёдор Дмитриевич

Мать: Соколова Софья Ивановна

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