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Соколов Александр Фёдорович
Соколов Александр Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Мужской
Отец
Соколов Фёдор Дмитриевич
1922 г.р.
Мать
Соколова (Попыхина) Софья Ивановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Соколов Фёдор Дмитриевич
Мать:
Соколова Софья Ивановна
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