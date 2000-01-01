Громов Яков Григорьевич
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения29.04.1898
Дата смерти23.06.1898
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1898
деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником села Нелюбинского Григорием Богатыревым. Восприеимники: крестьянин деревни Берёзкиной Роман Иванович Петров и крестьянская жена ... Показать все
Смерть
23.06.1898
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губернии