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Громов Яков Григорьевич

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

29.04.1898

Дата смерти

23.06.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1898

Отец: Громов Григорий Евлампиев

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником села Нелюбинского Григорием Богатыревым. Восприеимники: крестьянин деревни Берёзкиной Роман Иванович Петров и крестьянская жена ... Показать все
Смерть
23.06.1898
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губернии
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