Громов Иосиф Григорьев
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения02.09.1899
Дата смерти01.05.1900
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1899
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Григориенм Богатырёвым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Смокотниной Иван Васильевич Петров и ... Показать все
Смерть
01.05.1900
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)