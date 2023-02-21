Громов Иосиф Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Иосиф Григорьев

Громов Иосиф Григорьев

avatar

Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

02.09.1899

Дата смерти

01.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1899

Отец: Громов Григорий Евлампиев

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Григориенм Богатырёвым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Смокотниной Иван Васильевич Петров и ... Показать все
Смерть
01.05.1900
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close