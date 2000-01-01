Семёнова Олимпиада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти18.07.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Семёнов Михаил Авксентьевич
Отец ребёнка: Семёнов Авксентий Семёнович
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Фёдор Авксентьевич
Отец ребёнка: Семёнов Авксентий Семёнович
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Евдокия Авксентьевна
Отец ребёнка: Семёнов Авксентий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Томская губерния Томский уезд НЕлюбинская волость деревня Берёзкино
Смерть
18.07.1914
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
20.07.1914
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни