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Семёнова Олимпиада Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

18.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Семёнов Михаил Авксентьевич

Отец ребёнка: Семёнов Авксентий Семёнович

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Отец ребёнка: Семёнов Авксентий Семёнович

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Евдокия Авксентьевна

Отец ребёнка: Семёнов Авксентий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Авксентий Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Томская губерния Томский уезд НЕлюбинская волость деревня Берёзкино
Смерть
18.07.1914
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
20.07.1914
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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