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Семёнов Фёдор Авксентьевич

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Место рождения

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Авксентий Семёнович

Мать: Семёнова Олимпиада Ивановна

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
23.01.1890

Дочь: Смольникова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

деревня Березкино Томская губерния
крещение в Одигитриевской церкви села Зоркальцева, священник Мирон Вознесенский с и.д. Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Евлампиевич Громов и Каннского округа Ве... Показать все
Рождение ребёнка
1892

Сын: Семёнов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Семёнов Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: Подковыркина Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Петрович Соколов и той... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Устинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники:крестьянин деревни Берёзкиной Михаил Авксентьевич Семёнов ... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1905

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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