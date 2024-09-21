Смольникова (Семёнова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольникова (Семёнова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

23.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1890

Отец: Семёнов Фёдор Авксентьев

Мать: Семёнова Параскева Ивановна

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
крещение в Одигитриевской церкви села Зоркальцева, священник Мирон Вознесенский с и.д. Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Евлампиевич Громов и Каннского округа Ве... Показать все
Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Смольников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1909

Сын: Смольников Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.08.1912

Дочь: (Смольникова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Смольникова Александра Алексеева

Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.06.1917

Дочь: (Смольникова) Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Смольников Иван Алексеев

Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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