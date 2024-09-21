Смольникова (Семёнова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения23.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1890
крещение в Одигитриевской церкви села Зоркальцева, священник Мирон Вознесенский с и.д. Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Евлампиевич Громов и Каннского округа Ве... Показать все
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
21.12.1909
Сын: Смольников Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1912
Дочь: (Смольникова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Смольникова Александра Алексеева
Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1917
Дочь: (Смольникова) Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Смольников Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно