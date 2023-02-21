Семёнова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1890
Дочь: Смольникова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
деревня Березкино Томская губерния
крещение в Одигитриевской церкви села Зоркальцева, священник Мирон Вознесенский с и.д. Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Евлампиевич Громов и Каннского округа Ве... Показать все
Рождение ребёнка
1892
Сын: Семёнов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Семёнов Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1898
Дочь: Подковыркина Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Петрович Соколов и той... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Устинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники:крестьянин деревни Берёзкиной Михаил Авксентьевич Семёнов ... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1905
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь