Семёнова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова Параскева Ивановна

Семёнова Параскева Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1890

Дочь: Смольникова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
крещение в Одигитриевской церкви села Зоркальцева, священник Мирон Вознесенский с и.д. Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Евлампиевич Громов и Каннского округа Ве... Показать все
Рождение ребёнка
1892

Сын: Семёнов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Семёнов Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: Подковыркина Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Петрович Соколов и той... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Устинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники:крестьянин деревни Берёзкиной Михаил Авксентьевич Семёнов ... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1905

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Смерть
1920
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close