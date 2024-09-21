Семёнов Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1910
Дочь: (Семёнова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Рождение ребёнка
11.08.1914
Сын: Семёнов Матфей Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Смерть
Неизвестно