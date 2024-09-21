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Семёнов Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Семёнов Фёдор Авксентьев

Мать: Семёнова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна

Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: (Семёнова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна

крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Семёнов Матфей Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Смерть
Неизвестно

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