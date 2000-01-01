Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Фёдорович

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Семёнов Матфей Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Фёдорович

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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