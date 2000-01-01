Семёнова (Соколова) Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1910
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Фёдорович
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Рождение ребёнка
11.08.1914
Сын: Семёнов Матфей Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Фёдорович
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно