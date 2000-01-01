(Семёнова) Устинья Фёдоровна
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения29.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники:крестьянин деревни Берёзкиной Михаил Авксентьевич Семёнов ... Показать все
Смерть
Неизвестно