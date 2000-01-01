(Семёнова) Устинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Семёнова) Устинья Фёдоровна

(Семёнова) Устинья Фёдоровна

avatar

Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

29.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902

Отец: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Мать: Семёнова Параскева Ивановна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники:крестьянин деревни Берёзкиной Михаил Авксентьевич Семёнов ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close