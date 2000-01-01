Подковыркина (Семёнова) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина (Семёнова) Дарья Фёдоровна

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

08.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1898

Отец: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Мать: Семёнова Параскева Ивановна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Петрович Соколов и той... Показать все
Бракосочетание
1918

Муж: Подковыркин Яков Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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