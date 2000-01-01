Подковыркина (Семёнова) Дарья Фёдоровна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения08.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1898
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Григорий Петрович Соколов и той... Показать все
Бракосочетание
1918
Смерть
Неизвестно