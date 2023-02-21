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Семёнов Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Мать: Семёнова Параскева Ивановна

Бракосочетание
16.01.1914

Жена: Семёнова Елена Демьяновна

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
24.11.1914

Сын: Семёнов Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова Елена Демьяновна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
1923

Сын: Семёнов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

д. Берёзкино Томской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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