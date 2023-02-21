Семёнов Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
16.01.1914
Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
24.11.1914
Мать ребёнка: Семёнова Елена Демьяновна
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
д. Берёзкино Томской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно