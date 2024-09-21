Семёнова (Капитонова) Елена Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Капитонова) Елена Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Капитонов Демьян Константинович

Мать: Капитонова ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Бракосочетание
16.01.1914

Муж: Семёнов Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
24.11.1914

Сын: Семёнов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Фёдорович

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Семёнова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Фёдорович

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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