Семёнова (Капитонова) Елена Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Капитонов Демьян Константинович
Мать: Капитонова ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Бракосочетание
16.01.1914
Рождение ребёнка
24.11.1914
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Фёдорович
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Семёнова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Фёдорович
Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно