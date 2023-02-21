Капитонов Демьян Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Демьян Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Семёнова Елена Демьяновна

Мать ребёнка: Капитонова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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