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Смольников Алексей Иванович

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волости

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Смольников Иван Васильевич

Мать: Смольникова ?

дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волости
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Смольникова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Смольников Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Смольникова Мария Фёдоровна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1912

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Смольникова Мария Фёдоровна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
10.06.1917

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Смольникова Мария Фёдоровна

дер. Берёзкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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