Смольников Алексей Иванович
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волости
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Смольников Иван Васильевич
Мать: Смольникова ?
дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волости
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
1909
Сын: Смольников Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Смольникова Мария Фёдоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1912
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Смольникова Мария Фёдоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
10.06.1917
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Смольникова Мария Фёдоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Смерть
Неизвестно