Смольников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Смольников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Смольникова ?
дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смольникова ?
Смерть
Неизвестно