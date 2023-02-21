Смольников Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Смольников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Смольникова ?

дер. Берёзкино Томская губерния Нелюбинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольникова ?

Смерть
Неизвестно
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