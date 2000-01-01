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Семёнов Авксентий Семёнович

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Место рождения

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково

Дата рождения

1839

Дата смерти

08.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Семён Ларионович

Мать: Татьяна Евлентьевна

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
1870

Сын: Семёнов Михаил Авксентьевич

Мать ребёнка: Семёнова Олимпиада Ивановна

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Фёдор Авксентьевич

Мать ребёнка: Семёнова Олимпиада Ивановна

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Евдокия Авксентьевна

Мать ребёнка: Семёнова Олимпиада Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Олимпиада Ивановна

Смерть
08.01.1913
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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