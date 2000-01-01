Семёнов Авксентий Семёнович
Место рожденияСмоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Дата рождения1839
Дата смерти08.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Семён Ларионович
Мать: Татьяна Евлентьевна
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
1870
Сын: Семёнов Михаил Авксентьевич
Мать ребёнка: Семёнова Олимпиада Ивановна
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Фёдор Авксентьевич
Мать ребёнка: Семёнова Олимпиада Ивановна
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Евдокия Авксентьевна
Мать ребёнка: Семёнова Олимпиада Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1913
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости