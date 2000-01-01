Семён Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Ларионович

Семён Ларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1802

Отец: Ларион Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Филипп Семёнович

Мать ребёнка: ?

д. Клоково Вяземский уезд СМоленская губерния Леонтьевская волость
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гаврила Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Семёнов Авксентий Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Домна Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Евлентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close