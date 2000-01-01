Семён Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1802
Отец: Ларион Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Филипп Семёнович
Мать ребёнка: ?
д. Клоково Вяземский уезд СМоленская губерния Леонтьевская волость
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гаврила Семёнович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семёнов Авксентий Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Домна Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Евлентьевна
Смерть
Неизвестно