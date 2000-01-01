Татьяна Евлентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Евлентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семёнов Авксентий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Ларионович
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Домна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Ларионович
Смерть
Неизвестно