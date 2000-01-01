Татьяна Евлентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Евлентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Евлентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Семёнов Авксентий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Ларионович

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость деревня Клоково
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Домна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Ларионович

Смерть
Неизвестно
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