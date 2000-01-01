Гаврила Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Между 1798 и 1802 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Семён Ларионович

Мать: ?

Смерть
1846
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