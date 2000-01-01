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Гаврила Семёнович
Гаврила Семёнович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
1846
Пол
Мужской
Отец
Семён Ларионович
Между 1798 и 1802 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Семён Ларионович
Мать:
?
Смерть
1846
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