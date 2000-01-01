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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Филипп Семёнович
Отец ребёнка: Семён Ларионович
д. Клоково Вяземский уезд СМоленская губерния Леонтьевская волость
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гаврила Семёнович
Отец ребёнка: Семён Ларионович
Смерть
Неизвестно