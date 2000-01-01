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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1798 и 1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Семён Ларионович

д. Клоково Вяземский уезд СМоленская губерния Леонтьевская волость
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гаврила Семёнович

Отец ребёнка: Семён Ларионович

Смерть
Неизвестно
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