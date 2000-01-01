Ларион Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сергей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

дер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Максим Ларионович

Мать ребёнка: не указана

дер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1802

Сын: Семён Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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