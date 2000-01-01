Ларион Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сергей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
дер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1796
Сын: Максим Ларионович
Мать ребёнка: не указана
дер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1802
Сын: Семён Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно