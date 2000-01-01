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Максим Ларионович

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Место рождения

дер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ларион Федотович

Мать: не указана

дер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Максимовна

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еким Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Максимович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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