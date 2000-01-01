Максим Ларионович
Место рождениядер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ларион Федотович
Мать: не указана
дер. Клоково Вяземский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Максимовна
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еким Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Максимович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Филипповна
Смерть
Неизвестно