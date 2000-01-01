Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим Ларионович
Мать: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Праскофья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён Михайлович
Мать ребёнка: Праскофья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскофья Григорьевна
Смерть
Неизвестно