Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим Ларионович

Мать: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Праскофья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Михайлович

Мать ребёнка: Праскофья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскофья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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