Праскофья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскофья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно

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