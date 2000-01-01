Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Максимович

Отец ребёнка: Максим Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Максимович

Отец ребёнка: Максим Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Максимович

Отец ребёнка: Максим Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еким Максимович

Отец ребёнка: Максим Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Максимович

Отец ребёнка: Максим Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Ларионович

Смерть
Неизвестно
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