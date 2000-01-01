Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Максимович
Отец ребёнка: Максим Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Максимович
Отец ребёнка: Максим Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Максимович
Отец ребёнка: Максим Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еким Максимович
Отец ребёнка: Максим Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Максимович
Отец ребёнка: Максим Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Ларионович
Смерть
Неизвестно