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Семёнов Михаил Авксентьевич

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Место рождения

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Семёнов Авксентий Семёнович

Мать: Семёнова Олимпиада Ивановна

Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село
Бракосочетание
31.01.1897

Жена: Семёнова Наталия Егоровна

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
14.01.1899

Дочь: Гаврилова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Пётр Егорович Исаев и крестьянская жена Мария Вонифатьевна Исаева
Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Семёнов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1907

Сын: Семёнов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1909

Сын: Семёнов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1914

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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