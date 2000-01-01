Семёнов Михаил Авксентьевич
Место рожденияСмоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Смоленская губерния Вяземский уезд Леонтиевская волость и село
Бракосочетание
31.01.1897
Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
14.01.1899
Дочь: Гаврилова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Пётр Егорович Исаев и крестьянская жена Мария Вонифатьевна Исаева
Рождение ребёнка
07.03.1901
Дочь: Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
14.05.1905
Сын: Семёнов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1907
Сын: Семёнов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1909
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1911
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1914
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Наталия Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно