Семёнова (Исаева) Наталия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Исаева) Наталия Егоровна

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Исаев Егор Иванович

Мать: не указана

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: Татьяна (незаконнорожденная)

Отец ребёнка: не указан

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1896

Сын: Исаев Тихон (незаконнорожденный)

Отец ребёнка: не указан

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Семёнов Михаил Авксентьевич

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
14.01.1899

Дочь: Гаврилова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Пётр Егорович Исаев и крестьянская жена Мария Вонифатьевна Исаева
Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Семёнов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1907

Сын: Семёнов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1909

Сын: Семёнов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1914

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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