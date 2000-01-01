Семёнова (Исаева) Наталия Егоровна
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Исаев Егор Иванович
Мать: не указана
Дочь: Татьяна (незаконнорожденная)
Отец ребёнка: не указан
Сын: Исаев Тихон (незаконнорожденный)
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Гаврилова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Дочь: Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Сын: Семёнов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Сын: Семёнов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Авксентьевич