Исаев Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Егор Иванович

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Место рождения

Смоленская губерния Вяземский уезд Успенская волость деревня Мишина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния Вяземский уезд Успенская волость деревня Мишина
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Семёнова Наталия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Никита Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Пётр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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