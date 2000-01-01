Исаев Егор Иванович
Место рожденияСмоленская губерния Вяземский уезд Успенская волость деревня Мишина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния Вяземский уезд Успенская волость деревня Мишина
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Семёнова Наталия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Пётр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно