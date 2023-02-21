(Семёнова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семёнова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

01.03.1903

Дата смерти

24.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: Семёнов Михаил Авксентьевич

Мать: Семёнова Наталия Егоровна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Смерть
24.04.1906
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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