(Семёнова) Евдокия Михайловна
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения01.03.1903
Дата смерти24.04.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903
дер. Берёзкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Смерть
24.04.1906
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни