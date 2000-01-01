Гаврилова (Семёнова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Семёнова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

14.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1899

Отец: Семёнов Михаил Авксентьевич

Мать: Семёнова Наталия Егоровна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Пётр Егорович Исаев и крестьянская жена Мария Вонифатьевна Исаева
Бракосочетание
22.01.1918

Муж: Гаврилов Алексей Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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