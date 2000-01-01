Гаврилова (Семёнова) Татьяна Михайловна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения14.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1899
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Пётр Егорович Исаев и крестьянская жена Мария Вонифатьевна Исаева
Бракосочетание
22.01.1918
Смерть
Неизвестно