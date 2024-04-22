Кваченков Александр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1866 ст.
Бракосочетание
17.08.1892 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №4 Жених, запасный бомбардир Александр Васильев Кваченков; православного вероисповедания, первым браком, 26 лет и невеста, Карантинного селения крестьянина Андрея Григорьева Алексеева дочь, де... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.
Сын: Кваченков Иван Александрович
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №16 Временно-отпускной по билету унтер-офицер Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Военная служба
1893 ст.
Временно-отпускной по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
17.10.1894 ст.
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №57 Карантинного селенья крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
20.12.1895 ст.
Сын: Кваченков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №48 Ефрейтор ... (неразб) Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
01.07.1898 ст.
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №37 Крестьянин села Карантинного Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
25.02.1901 ст.
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №17 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
23.08.1903 ст.
Дочь: Наталья Александрова
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.
Сын: Кваченков Андрей Александров
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №46 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.
Дочь: Надежда Александрова
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №51 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №41 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №89 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
06.11.1916 ст.
Сын: Кваченков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева
Запись №79 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и жена его Дария Андреева; православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно