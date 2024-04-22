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Кваченков Александр Васильев

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Кваченков Василий Павлов

Мать: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
17.08.1892 ст.

Жена: Кваченкова Дарья Андреева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №4 Жених, запасный бомбардир Александр Васильев Кваченков; православного вероисповедания, первым браком, 26 лет и невеста, Карантинного селения крестьянина Андрея Григорьева Алексеева дочь, де... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.

Сын: Кваченков Иван Александрович

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №16 Временно-отпускной по билету унтер-офицер Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Военная служба
1893 ст.
Временно-отпускной по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
17.10.1894 ст.

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №57 Карантинного селенья крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
20.12.1895 ст.

Сын: Кваченков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №48 Ефрейтор ... (неразб) Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
01.07.1898 ст.

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №37 Крестьянин села Карантинного Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дарья Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
25.02.1901 ст.

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №17 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
23.08.1903 ст.

Дочь: Наталья Александрова

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.

Сын: Кваченков Андрей Александров

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №46 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.

Дочь: Надежда Александрова

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №51 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №41 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и законная жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №89 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и жена его Дария Андреева; оба православные
Рождение ребёнка
06.11.1916 ст.

Сын: Кваченков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №79 Села Карантинного крестьянин Александр Васильев Кваченков и жена его Дария Андреева; православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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