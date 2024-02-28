(Кваченкова) Наталья Александрова
Место рождения
Дата рождения23.08.1903 ст.
Дата смерти16.03.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1903 ст.
Крещение
26.08.1903 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Данных о восприемниках и о составе причта нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1908 ст.
Причина смерти: от «младенческой»
Похороны
17.03.1908 ст.