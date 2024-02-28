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(Кваченкова) Наталья Александрова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

23.08.1903 ст.

Дата смерти

16.03.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1903 ст.

Отец: Кваченков Александр Васильев

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
26.08.1903 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Данных о восприемниках и о составе причта нет
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
16.03.1908 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от «младенческой»
Похороны
17.03.1908 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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